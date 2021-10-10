Управляющие компании призвали повысить взносы за капремонт для россиян

Из-за того, что увеличилась стоимость строительных материалов, жильцы должны больше платить за капитальный ремонт. Таким мнением поделилась исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

«Капитальные ремонты встали по всей стране из-за того, что строительные материалы поднялись в цене в три, в четыре и даже в шесть раз. А повышать расценки разрешили только на 25%», — рассказала она в интервью kp.ru.

Она отметила, что это предельная величина и она может быть разной в каждом регионе. Москвина подчеркнула, что время халявы в ЖКХ давно закончилось. Поэтому нужно понимать, что собственник тоже несет ответственность, и в первую очередь финансовую. Это значит, что без финансовой помощи не обойтись.

Однако в Минстрое накануне заявили, что постановление о ценах на капремонт не увеличит размер взносов. Речь идет о строительных контрактах и отношений региональных фондов и подрядчиков. В министерстве отметили, что изменение цен на строительные материалы прямо влияет на итоговую цену капитального ремонта.