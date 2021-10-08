Россиян уверили, что постановление о ценах на капремонт не увеличит размер взносов

Возможное изменение цен контрактов на проведение капремонта в России не повлечет за собой увеличение размеров взносов со стороны людей на эти цели. Такое заявление сделали в Минстрое, комментируя соответствующее постановление кабмина РФ.

Статс-секретарь — заместитель министра строительства и ЖКХ Светлана Иванова, объяснила RT, что речь идет о строительных контрактах и отношений региональных фондов и подрядчиков.

«Документ предусматривает возможность увеличения цены договора на капитальный ремонт до 25% в связи с изменением стоимости строительных ресурсов», — рассказали в министерстве.

Источником роста цены договора является экономия, которая образуется во время реализации программ капитального ремонта.

«Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами», — отметила Иванова.

Она добавила, что изменение цен на строительные материалы прямо влияет на итоговую цену капитального ремонта. По ее словам, постановление разрешает менять цену контракту по капремонту до 25% в случае, если экспертиза подтверждает необходимость корректировки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому стоимость услуг по капремонту (не более чем на 25%) может меняться из-за подорожания стройматериалов.