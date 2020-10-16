Упоминание алкоголя с магазинных и барных вывесок предложили убрать в России

Магазинам и барам надо запретить упоминать алкоголь на своих вывесках, чтобы не превращать российские города в полигон рекламы спиртных напитков. С таким предложением выступил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. Своей идеей он поделился в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Член Общественной палаты подчеркнул, что запрет на рекламу алкоголя оказался эффективным инструментом по борьбе с пьянством. В то же время спиртное продолжают рекламировать бары и магазины, которые упоминают алкоголь на вывесках.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность ограничить право предприятий общественного питания и торговли использовать в названиях вывесок своих заведений наименования алкогольной продукции как на русском, так и на иностранных языках», — приводит RT текст письма Хамзаева.

Ранее Хамзаев обратился к Мишустину с предложением запретить рекламу безалкогольного пива. Общественник заявил, что зрители из рекламы безалкогольного пива получают информацию о марках, под которыми выпускают пенный напиток с градусами.