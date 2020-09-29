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    29 сентября 2020, 08:23

    Рекламу безалкогольного пива предложили запретить в России

    Андрей Иванов

    Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива. Он считает, что люди получают информацию о брендах, которые производят алкогольные аналоги.
    Рекламу безалкогольного пива предложили запретить в России

    Хамзаев написал письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором изложил суть своего предложения.

    «Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», — приводит RT текст письма общественника.

    Хамзаев уверен, что зрители из рекламы безалкогольного пива получают информацию о марках, под которыми выпускают обычное пиво с градусами. В России запрещена реклама алкоголя, однако производители безалкогольного пенного напитка могут пользоваться рекламными инструментами, чтобы продвигать свою продукцию.

    Ранее СМИ сообщили, что безалкогольного пива в России стали производить на 13% больше. Это связано с развитием онлайн-торговли и ростом популярности напитка у россиян. Сейчас многие жители России пьют пиво без оборотов вместо лимонада.

    Новости SMI.FM