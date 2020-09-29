Рекламу безалкогольного пива предложили запретить в России

Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива. Он считает, что люди получают информацию о брендах, которые производят алкогольные аналоги.

Хамзаев написал письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором изложил суть своего предложения.

«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», — приводит RT текст письма общественника.

Хамзаев уверен, что зрители из рекламы безалкогольного пива получают информацию о марках, под которыми выпускают обычное пиво с градусами. В России запрещена реклама алкоголя, однако производители безалкогольного пенного напитка могут пользоваться рекламными инструментами, чтобы продвигать свою продукцию.

Ранее СМИ сообщили, что безалкогольного пива в России стали производить на 13% больше. Это связано с развитием онлайн-торговли и ростом популярности напитка у россиян. Сейчас многие жители России пьют пиво без оборотов вместо лимонада.