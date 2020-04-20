Россиян попросили не приезжать в Крым во время пандемии коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей материковой части России отложить поездки на полуостров. Пока на крымской территории не закончится режим повышенной готовности, приезжать не стоит.

Аксенов признался в Twitter, что другого выхода в сложившейся ситуации просто не видит.

«Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода нет», — подчеркнул глава Крыма.

Он напомнил, что все санатории и места отдыха на полуострове закрыты. Аксенов напомнил, что единственным эффективным «лекарством» от вируса сейчас будет «разобщение».

«Уверен, что после снятия ограничительных мер мы будем с радостью ждать вас в гости», — заключил он.

С аналогичной просьбой накануне к россиянам обратился член Совета Федерации Сергей Цеков.

В Крыму, по последним данным, 63 случая заражения коронавирусом. Из них в Республике Крым 45 коронавирусных больных, а в Севастополе — 18. До 30 апреля включительно в Крыму ввели режим самоизоляции для населения. Выходящих на улицу без необходимого разрешения или острой необходимости привлекают к административной ответственности.