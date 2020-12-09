Средний чек на новогодние деревья упал на 10%

Пандемия коронавируса повлияла на продажу новогодних деревьев. Расходы россиян на искусственные ели в 2020 году снизились в среднем на 10% в сравнении с показателями прошлого года. При этом число заказов на натуральные ели в Москве возросло.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Специалисты в ходе исследования проанализировали данные о покупках россиян с 1 по 7 декабря и сравнили их с аналогичным периодом 2019 года. Как выяснилось, средний чек на купленные в 2020 году искусственные елки упал на 10% и составил 2,2 тысячи рублей.

Покупать искусственные елки россияне стали на 5% реже. При этом цены на натуральные ели в Москве в 2020 году практически не изменились по отношению к прошлому году, рассказал представитель онлайн-продавца «Елка ми». Число заказов в Москве на натуральную ель резко возросло уже в первых числах декабря — в среднем на 25%.

По мнению представителя компании, люди охотнее украшают жилище к празднику, потому что из-за пандемии коронавируса они «остались дома».

Аналитики также заметили рост спроса на новогодние украшения. Средний чек на мишуру вырос на 11%, на елочные игрушки — на 34%.

В связи с распространением коронавируса россиянам посоветовали отметить Новый год дома вместе с семьей. В этом году лучше избежать походов в гости, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что свободное время лучше провести за городом или заняться активными видами спорта. При этом отдыхать нужно только с членами семьи, чтобы избежать заражения. Кроме того, во всех людных местах необходимо надевать средства защиты.