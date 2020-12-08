Россиянам сказали, как безопасно встретить Новый год

В связи с распространением коронавируса россиянам посоветовали отметить Новый год дома вместе с семьей. В этом году лучше избежать походов в гости, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы общаемся в своем коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом я бы сегодня предложила встретить Новый год — вот этим кругом людей, которые общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей», — порекомендовала Попова в эфире радио kp.ru.

Она добавила, что в праздничные выходные придется отказаться от походов в гости. Свободное время лучше провести за городом или заняться активными видами спорта. При этом отдыхать нужно только с членами семьи, чтобы избежать заражения. Кроме того, во всех людных местах необходимо надевать средства защиты.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в большой компании за одним столом повышается риск подхватить инфекцию. Один из присутствующих может не знать о своем заболевании и заразить других.

«Он хорошо себя чувствует, а у него праздничное настроение, ему весело, он прививку не делал, поэтому он употребил, он поет, он энергично общается. Поэтому люди, которые сидят с ним за одним столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности со здоровьем», — подчеркнула Попова.

Ранее она предупредила, что в Москве и Санкт-Петербурге эпидемическая ситуация остается сложной.