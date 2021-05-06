Упаковки сигарет в России захотели сделать обезличенными

Российское правительство хочет изменить требования к упаковке табачных изделий. Данный пункт включен в план мероприятий для реализации антитабачной концепции, утвержденный кабинетом министров.

Пресс-служба правительства сообщила, что в плане предусмотрено более 20 мероприятий. Задача одного из них — «усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения».

«Будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», — сказано в сообщении, которое опубликовано на сайте кабмина.

Также будет проработан вопрос о запрете на использование красителей, ароматизаторов, усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В частности, это коснется и жидкостей для электронных сигарет.

Правительство утвердило концепцию государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции в 2019 году. Ее главная цель — сократить число курильщиков с 29 до 21% к 2035 году. Также в России намерены значительно снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, которые связаны с курением.