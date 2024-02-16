Общество 16 февраля 2024, 02:43 Названный в честь Путина район появится в Грозном Кадыров: новый район Грозного назовут в честь Путина РИА «Новости»

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В Грозном появится новый район, который назовут в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, новый район будет расположен в центральной части города и займет площадь более 200 гектаров. Там строятся 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и социальные учреждения. Кроме того, планируется модернизировать развязку центральных улиц с учетом ведущегося строительства.

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«Он (район — прим. ред.) будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина», — заявил Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что строящийся район станет наиболее комфортной и престижной частью Грозного.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.