Общество 24 марта 2023, 14:57 Уникальный препарат от коронавируса «Мир-19» появится в российских аптеках ФМБА: новый препарат от коронавирусной инфекции появится в российских аптеках

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Российские ученые разработали препарат, который предотвращает даже тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов рассказал, что лекарство можно будет купить в аптеках в ближайшее время, написал ТАСС.

Препарат от коронавируса «Мир-19» станет доступным для домашнего лечения. Как рассказал директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов во время выступления на форуме «Здоровое общество», его продажи начнутся в ближайшее время.

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«Мы получили, наконец, разрешение на внедрение препарата в амбулаторное звено, то есть уже в ближайшее время он появится в аптеках», — подчеркнул директор Института иммунологии ФМБА.

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Препарат «Мир-19» Минздрав РФ зарегистрировал 22 декабря 2021 года. Изначально предполагалось, что его будут использовать для лечения коронавирусной инфекции, в том числе ее тяжелых форм, только в стационарах. Лекарство можно вдыхать с помощью ингалятора или вводить через нос как привычные капли от насморка.