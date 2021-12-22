Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида «МИР 19»

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «МИР 19». Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологическое агентство (ФМБА).

«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции „МИР 19“, разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ „ГНЦ Институт Иммунологии“ ФМБА России», — сказано в сообщении.

«МИР 19» — этиотропный препарат, который представляет собой, по сути, антидот против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Препарат включает в себя два компонента: пептид-носитель и действующее вещество (малые интерферирующие РНК).

Лекарство нужно будет вдыхать через маску с помощью ингалятора. Во время исследований у препарата не нашли побочных эффектов. «МИР 19» действует на участок генома коронавируса, который отвечает за его репликацию — благодаря этому препарат не дает вирусу размножаться в организме.