Умерла журналист и кинокритик Ольга Галицкая. Печальную новость сообщил на своей странице в социальной сети Facebook продюсер Михаил Дегтярь.

«Еще неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением — появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно», — написал он.

Галицкой было 69 лет. По данным СМИ, 29 декабря ее госпитализировали с подозрением на инсульт, до этого она перенесла COVID-19, на фоне которого развилась пневмония.

Ольга Галицкая с 1991 по 1996 годы работала на радиостанции «Эхо Москвы», затем на телеканалах НТВ, «Культура», на радио «Маяк». В 2002 году по ее сценарию сняли фильм «Розы для синьоры Раисы».

Она также являлась членом правления Гильдии киноведов и кинокритиков России и лауреатом премии «Золотой овен».

Ранее стало известно о смерти народного артиста России, режиссера Виктора Мережко. Он скончался на 85-м году жизни.