29 ноября 2022, 23:57
Умерла родоначальница отечественной перинатологии Галина Савельева
Академик РАН Галина Савельева скончалась в 94 года
Академик РАН Лейла Адамян сообщила о смерти в возрасте 94 лет Героя труда России, родоначальницы отечественной перинатологии, академика РАН Галины Савельевой. Ее слова передал РЕН ТВ.
«Светлый элегантный образ академика Савельевой был настоящей визитной карточкой нашей страны», — отметила Адамян.
Реклама
Соболезнования в связи с уходом из жизни ученого выразили в мэрии Москвы. В администрации города отметили, что память о Савельевой сохранят ее коллеги, ученики и пациенты.
Реклама
Академик РАН написала 17 монографий, посвященных вопросам клинической кардиологии плода, реанимации новорожденных, гинекологии. Савельева также подготовила современные учебники по акушерству и эндоскопии в гинекологии.
Ее научная работа была неоднократно отмечена на международном уровне. В России Савельеву награждали государственными премиями, в том числе премиями Правительства РФ в 2011 и 2012 годах.
Ранее сообщалось о смерти актрисы столичного Театра Луны Натальи Стешенко. Она была найдена 28 ноября в своей квартире в Москве.
Реклама
Реклама