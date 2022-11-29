Общество

29 ноября 2022, 23:57

Умерла родоначальница отечественной перинатологии Галина Савельева

Академик РАН Галина Савельева скончалась в 94 года

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Академик РАН Лейла Адамян сообщила о смерти в возрасте 94 лет Героя труда России, родоначальницы отечественной перинатологии, академика РАН Галины Савельевой. Ее слова передал РЕН ТВ.

«Светлый элегантный образ академика Савельевой был настоящей визитной карточкой нашей страны», отметила Адамян.

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Соболезнования в связи с уходом из жизни ученого выразили в мэрии Москвы. В администрации города отметили, что память о Савельевой сохранят ее коллеги, ученики и пациенты.

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Академик РАН написала 17 монографий, посвященных вопросам клинической кардиологии плода, реанимации новорожденных, гинекологии. Савельева также подготовила современные учебники по акушерству и эндоскопии в гинекологии.

Ее научная работа была неоднократно отмечена на международном уровне. В России Савельеву награждали государственными премиями, в том числе премиями Правительства РФ в 2011 и 2012 годах.

Ранее сообщалось о смерти актрисы столичного Театра Луны Натальи Стешенко. Она была найдена 28 ноября в своей квартире в Москве.

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