Общество 29 ноября 2022, 23:57 Умерла родоначальница отечественной перинатологии Галина Савельева Академик РАН Галина Савельева скончалась в 94 года РИА «Новости»

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Академик РАН Лейла Адамян сообщила о смерти в возрасте 94 лет Героя труда России, родоначальницы отечественной перинатологии, академика РАН Галины Савельевой. Ее слова передал РЕН ТВ.

«Светлый элегантный образ академика Савельевой был настоящей визитной карточкой нашей страны», — отметила Адамян.

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Соболезнования в связи с уходом из жизни ученого выразили в мэрии Москвы. В администрации города отметили, что память о Савельевой сохранят ее коллеги, ученики и пациенты.

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Академик РАН написала 17 монографий, посвященных вопросам клинической кардиологии плода, реанимации новорожденных, гинекологии. Савельева также подготовила современные учебники по акушерству и эндоскопии в гинекологии.

Ее научная работа была неоднократно отмечена на международном уровне. В России Савельеву награждали государственными премиями, в том числе премиями Правительства РФ в 2011 и 2012 годах.

Ранее сообщалось о смерти актрисы столичного Театра Луны Натальи Стешенко. Она была найдена 28 ноября в своей квартире в Москве.