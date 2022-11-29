Знаменитости 29 ноября 2022, 15:11 Лучшие роли актрисы Наталии Стешенко перечислили в театре Луны Худрук театра Луны Герасимов назвал Наталию Стешенко прекрасным человеком и профессионалом Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сотрудники театра Луны в Москве выразили соболезнования семье актрисы Наталии Стешенко, которая умерла 28 ноября. Художественный руководитель театра Евгений Герасимов перечислил ее самые лучшие роли. Его обращение от имени коллектива опубликовали на сайте театра.

Наталию Стешенко приняли в труппу театра Луны на Малой Ордынке в 2006 году. Она сыграла Таис в спектакле «Таис сияющая», Багиру в постановке «Матри-Архат», Ольгу Чагодаеву в пьесе «Маки». Евгений Герасимов заявил о неиссякаемом потенциале актрисы — она бралась за разноплановые роли, исполняла их с глубиной и душевной отдачей.

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«Наталия была не только замечательной артисткой, но и прекрасным человеком», — сказал художественный руководитель театра.

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Сослуживцы запомнили ее как доброго и щедрого душевно человека. Евгений Герасимов от имени коллектива выразил соболезнования родным и близким Наталии Стешенко.

Актриса умерла в своей квартире на Ростовской набережной. Администратор театра рассказала, что ей стало плохо и соседи вызвали скорую помощь. Правоохранители не нашли признаков насильственной смерти Наталии Стешенко. Актер Дмитрий Воронин сказал, что Наталия была неконфликтным человеком.