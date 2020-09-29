Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина

Киностудия «Мосфильм» лишилась второго режиссера. Не стало Марины Лузгиной. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет.

О кончине Лузгиной сообщили в Союзе кинематографистов России, выразив соболезнования родным и близким режиссера.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <…> второго режиссера Марины Георгиевны Лузгиной», — отмечено в некрологе.

Лузгина в 1968 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина по специальности «режиссура». На «Мосфильм» она пришла в 1969-м. Лузгиной довелось работать с режиссерами Саввой Кулишем, Владимиром Фокиным, Александром Стефановичем, Александром Майоровым, Андреем Добровольским, Тиграном Кеосаяном и другими.

Последней ее работой в кино стал сценарий к документальному фильму «Я убегаю на фронт», вышедшему в 2020 года. Лузгина написала его в соавторстве с отцом Георгием Натансоном.

Причина смерти режиссера и дата прощания с Мариной Лузгиной не уточняются.

Несколько дней назад в Москве умер актер Никита Логинов. Звезды «Антикиллера» не стало в возрасте 56 лет.