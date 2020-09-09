Умер заместитель главного судебного пристава Москвы Владимир Савостов

В среду стало известно о смерти заместителя начальника Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Владимира Савостова. По данным медиков, причина смерти - сердечная недостаточность.

Владимир Савостов умер в возрасте 48 лет. О его смерти сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным Газеты.ru, чиновника без сознания нашла его супруга, которая вызвала скорую помощь. Но медикам не удалось спасти мужчину.

Владимир Савостов отвечал за работу кадровой службы в ГУ ФССП по Москве. В этом году там прошли масштабные изменения. Судебные приставы перешли в органы принудительного исполнения.

В начале сентября ушел из жизни бывший омбудсмен России Олег Миронов. Ему был 81 год. Миронов был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации и занимал пост с 1998 по 2004 год.