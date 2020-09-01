Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов

Экс-уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов скончался. Ему был 81 год.

Об этом сообщила действующий омбудсмен Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram.

«Ушел из жизни Олег Орестович Миронов… Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала она.

Миронов родился в 5 июня 1939 года в Пятигорске Ставропольского края. Окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. Он имел степень доктора юридических наук и был действительным членом Академии социальных наук.

В 2002 году Генеральной ассамблеей Европейского института Миронова избран членом совета директоров Европейского института омбудсмена.