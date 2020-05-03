Умер сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки

Джон Лафия, один из сценаристов серий фильмов ужасов «Детские игры» про куклу-убийцу Чаки, умер на 64-м году жизни.

Издание Variety пишет, что Лафия погиб еще 29 апреля, но известно об этом стало только 2 мая.

«Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи „Чаки“. Он написал оригинальный сценарий „Детских игр“ вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и „Детские игры 2“ снял Джон», — сообщил его коллега Дон Манчини.

При создании сценария фильма ужасов «Детские игры» Джон Лафия сотрудничал со сценаристами Томом Холландом и Доном Манчини. Именно Лафии принадлежит идея имени главного героя и его знаменитой фразы из фильма: «Привет, я Чаки! Поиграем?».

Джон Лафия родился в 1957 году. Он получил образование в сфере кино и телевидения. Лафия выступил режиссером и сценаристом в фильмах «Лучший друг человека», «Голубая игуана», «Крысы» и многих других.

Зрители увидели первую ленту из серии «Детских игр» (Child’s Play) в 1988 году. Главный героем всей франшизы стала кукла по имени Чаки, в которую вселился дух маньяка-убийцы. Серия включает в себя семь лент.

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