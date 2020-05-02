Актер из сериала «Клиника» умер в 56 лет

Смертельный диагноз Ллойду поставили в январе 2019 года. Метастазы поразили его легкие, челюсть, печень и позвоночник. За несколько недель до известия о смертельном диагнозе его жена Ванесса родила первого ребенка.

«Мир праху одного из самых смешных актеров, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Сэм Ллойд заставлял меня думать и менять характер каждый раз, когда мы играли в одной сцене. Добрее него я никого не встречал. Я всегда буду дорожить временем, проведенным с тобой, Сэмми», — написал на своей странице в Twitter исполнитель одной из главных ролей в «Клинике» Зак Брафф.

Ллойду было 56 лет. Помимо «Клиники», он снимался в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Бесстыжие», «Сайнфельд», «Американская семейка», «Западное крыло», «Город хищниц», «Кости» и других. Ллойд играл в двух музыкальных группах.