Умер создатель первой атомной подлодки СССР Радий Шмаков

Умер бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Радий Шмаков, принимавший участие в создании первых атомных подводных лодок СССР. Об этом сообщили на сайте Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Шмакову было 90 лет. Причина смерти неизвестна.

«Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — сообщили на сайте общественной организации.

Радий Шмаков родился 17 января 1931 года. В 1954 году он с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт, после которого начал работать инженером-конструктором в Специальном конструкторском бюро № 143, ныне СПМБМ «Малахит», а с 1958 года стал начальником сектора. Он принимал участие в создании первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол». Шмаков награжден орденами Октябрьской Революции и дважды орденом Трудового Красного Знамени. В 1981 году ему присудили Государственную премию СССР, в 1997 году Шмаков также стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.

Ранее в Карском море обнаружили захороненный атомный реактор подлодки К-19.