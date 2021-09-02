«Несчастливая» атомная подлодка К-19 служила СССР верой и правдой. Но ее все равно затопили

В заливе Амбросиева в Карском море обнаружили захороненный атомный реактор подлодки К-19. Корабль, на котором часто происходили аварии, фактически был первым в своем классе. Несмотря на всевозможные ЧП, он сослужил государству хорошую службу.

Реактор К-19 нашли при помощи гидролокационной съемки. Контейнер осмотрят специалисты, проведут спектральный анализ и соберут скопившиеся на нем водоросли. Затопили его, поскольку раньше такой способ утилизации радиоактивных отходов считался относительно безопасным.

Невезучее судно

Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко в беседе с «360» назвал К-19 несчастливой подлодкой. Он подчеркнул, что судно «не велосипед и не швейная машинка»: оно не ломается, а происходит авария, катастрофа или тому подобное событие.

Бывают такие несчастливые корабли, невезучие. [К-19] спущена на воду в 1959 году, и уже при достройке на верфи случилось ЧП — загорелся трюм. Там шли лакокрасочные работы, в чем-то ошиблись, нарушили, произошел пожар, пострадали, по-моему, два человека Михаил Тимошенко военный эксперт

В 1961 году, вспомнил Тимошенко, на К-19 случилась авария на реакторе. В результате ошибочных действий произошел выброс радиоактивной воды. Порядка восьми человек погибли от лучевой болезни. На подлодке было очень сильное заражение. Ее привезли на буксире, длительное время она отстаивалась. Потом К-19 деактивировали внутри, заменили реактор. На ремонт и отстой ушло около двух лет.

«Вышла в море — столкнулась с американской подлодкой „Гато“. Американец ошибся при маневре нашей лодки и решил, что мы его атаковали. Командир торпедного отсека хотел произвести торпедный пуск по нашей лодке. Его успел перехватить его собственный командир, запретить атаку. После этого <…> в инструкции американских подводных кораблей ввели статью, что без разрешения командира корабля производить атаку торпедами запрещается», — рассказал полковник.

Ошибка при погружении в 1972 году повлекла за собой еще одно ЧП, а через 11 лет произошла новая катастрофа — разрыв маслопровода.

«Масло попало на раскаленные детали, пожар очень сильный, загазованность, почти 30 человек погибли. <…> 40 человек эвакуировали с лодки. Тоже на буксире приволокли, долго ремонтировали», — вспомнил военный эксперт.

За невезучесть подлодку прозвали «Хиросимой». Ходивший на ней кок, выкупил рубку и поставил в качестве памятника.

Безопасно ли хоронить в воде

После списания К-19 контейнер с атомным реактором подлодки затопили. Опустили его, обратил внимание Михаил Тимошенко, на глубину, «где никакое судно зацепить не может».

Вице-адмирал запаса, бывший председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения при правительстве РФ и действительный член РАЕН Тенгиз Борисов объяснил «360», что обычно из реакторов выгружали активную часть и хоронили фактически пустые корпуса.

Пустой корпус имеет незначительную наведенную радиоактивность. Не улучшает экологическую обстановку, но и несильно ее ухудшает. Ничего страшного в том, что корпус в каком-то контейнере был затоплен, проблем не будет возникать Тенгиз Борисов действительный член РАЕН

Другое дело, если активную зону ядерного реактора не выгрузили. В таком случае необходимо учитывать, как его заглушили, в каком состоянии затопили. Желательно также поднять реактор и утилизировать по всем правилам.

И Тимошенко, и Борисов заметили, что К--19 фактически стала первой подлодкой своего проекта. На ней отрабатывали многие технические решения, зачастую не совсем удачные. Поэтому на подлодке и случались аварии, в том числе с гибелью людей.

«Но каждый такой несчастный случай давал толчок инженерной мысли. Устранялись замечания, тщательным образом выявлялась причина аварии, все это учитывалось при проектировании следующих корпусов. Даже своими авариями она сослужила государству хорошую службу», — заключил Тенгиз Борисов.