Умер руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

Скончался последний из живших до сегодняшнего дня член Государственного комитета по чрезвычайному положению, руководитель ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока «Буран» Олег Бакланов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» — написал Рогозин.

Олег Бакланов родился в 1932 году Харькове. С 8 апреля 1983 года он занял пост министра общего машиностроения СССР. Бакланов был куратором строительства комплекса «Энергия-Буран», курировал также создание ракеты «Зенит», орбитальных станций «Салют-7» и «Мир». Занимался также проектами разведки на море и в космосе, разрабатывал средства и тактику связи.

В 1991 году Бакланов вошел в состав ГКЧП. Он был одним из самых активных его членов, настаивал на аресте Бориса Ельцина, обвинял глав КГБ и Минобороны в трусости и нарушении договоренностей. После роспуска ГКЧП Бакланов был арестован и помещен в СИЗО «Матросская тишина». Там он написал книгу о космосе и своей работе, которую опубликовал почти через двадцать лет после того, как был отпущен и амнистирован.

Ранее Михаил Горбачев заявил о том, что до сих пор уверен: план перестройки сорвался именно из-за действий ГКЧП. По его словам, главного добиться все-таки удалось, но перестройка шла долго и трудно.