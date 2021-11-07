Умер последний в истории министр путей сообщения РФ Морозов

В воскресенье стало известно, о смерти Вадима Морозова — последнего в истории министра путей сообщения России и бывшего вице-президента РЖД. Ему было 67 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Что стало причиной смерти, неизвестно. Но источник добавил, что Морозов был выдающимся человеком. С октября 2003 по февраль 2004 года он занимал должность министра путей сообщения России. В марте 2004 года Министерство путей сообщения РФ, которое существовало с 1992 года, было упразднено указом президента Владимира Путина.

С 2005 по 2015 год Морозов был вице-президентом РЖД, он отвечал за руководство оперативной деятельностью компании. С 2018 по 2019 год Морозов был научным руководителем Российского университета транспорта, а с 2016 по 2018 год — занимал пост президента вуза.

В конце августа скончался бывший депутат Госдумы и председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Ему был 61 год. Коллеги депутата рассказали, что он был доблестным офицером и истинным гражданином, который всю свою жизнь хранил преданность российскому флоту и радел за судьбу страны.