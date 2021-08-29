ТАСС: Умер бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев

Бывший депутат Госдумы и председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Глава региона назвал бывшего депутата доблестным офицером и истинным гражданином, который всю свою жизнь хранил преданность российскому флоту и радел за судьбу страны.

«Жители Воронежской области, уроженцем которой он был, не забудут о нем. Передаю слова сочувствия родным и близким Михаила Петровича, всем его друзьям, коллегам, соратникам», — говорится в сообщении Гусева.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Михаил Ненашев умер в одном из фитнес-клубов Москвы. Предварительной причиной ухода из жизни стала остановка сердца.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Михаил Ненашев депутатом Госдумы пятого созыва. Пост народного избранника он занимал с 2007 по 2011 год. Также он занимал должность председателя Общероссийского движения поддержки флота.