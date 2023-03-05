Общество 05 марта 2023, 00:56 Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев Переводчик «Локомотива» Сасиев скончался в возрасте 47 лет после продолжительной болезни Pxhere

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Переводчик столичного футбольного клуба «Локомотив» Мурат Сасиев ушел из жизни в возрасте 47 лет. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

В сообщении отметили, что Сасиев был настоящим профессионалом, а многие игроки и коллеги называли его «душой команды за отзывчивость и доброту». В пресс-службе клуба добавили, что шокированы новостью о смерти Сасиева. Отмечается, что мужчина ушел из жизни после продолжительной болезни.

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«Футбольный клуб „Локомотив“ <…> выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку», — говорится в заявлении.

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Организацию похорон клуб возьмет на себя, сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Спорт-Экспрессу». Смерть Сасиева он назвал трагедией, добавив, что «все по-человечески расстроились».

Сасиев работал в «Локомотиве» семь лет — с 2016 года.

В начале марта стало известно о смерти бывшего нападающего сборной Франции Жюста Фонтена. Он умер в возрасте 89 лет. В историю мирового футбола Фонтен войдет как лучший бомбардир чемпионата мира 1958 года, 13 раз поразивший ворота соперника в шести матчах.