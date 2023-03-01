Спорт 01 марта 2023, 13:35 Умер рекордсмен по забитым голам на чемпионате мира Жюст Фонтен Умер лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1958 года Жюст Фонтен

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Бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет. В историю мирового футбола он войдет как лучший бомбардир чемпионата мира 1958 года, 13 раз поразивший ворота соперника в шести матчах. О смерти легендарного спортсмена сообщило издание L`Equipe.

Благодаря таланту Фонтена сборная Франции в 1958 году впервые в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства.

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Уроженец Марокко Фонтен начинал спортивную карьеру в клубе USM «Касабланка» откуда перешел в «Ниццу», а потом — в «Реймс. Футболист прекратил выходить на поле в возрасте 28 лет из-за серьезных травм.

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Он не оставил спорт и продолжил работать менеджером в различных клубах. В 2003 году Федерация футбола Франции назвала его лучшим игроком за последние 50 лет на вручении юбилейных наград УЕФА.