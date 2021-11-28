Умер осужденный за взятки бывший замглавы ФСИН Николай Баринов

Занимавший пост заместителя главы ФСИН Николай Баринов умер в возрасте 62 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он напомнил, что Баринов работал заместителем главы Федеральной службы исполнения наказаний с 1998 года. На своей должности отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы.

В 2017 году, когда он уже ушел в отставку, его арестовали, а после осудили на 3,5 года за взятки. На свободу Баринов вышел в прошлом году. О причинах смерти бывшего заместителя главы ФСИН Хинштейн не сообщил.

Следователи обвинили Баринова в получении взяток во время работы над строительством следственного изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Деньги ему передавали компании-подрядчики на перроне Московского вокзала.

Первоначально речь шла об общей сумме 110 миллионов рублей, но после она уменьшилась до 44 миллионов. Баринов признал свою вину и заключил досудебное соглашение. В 2019 году суд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 950 тысяч рублей.