Умер один из первых участников телеигры «Что? Где? Когда?» | 360°

08 ноября 2022, 05:32
Умер один из первых участников телеигры «Что? Где? Когда?»
Один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Ершов умер после тяжелой болезни
Один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сказано в Telegram-канале клуба.
Ершов ушел из жизни в минувшую пятницу 4 ноября. Мужчина тяжело и продолжительно болел.
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«4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба „Что? Где? Когда?“ Сергей Ершов», — сказано в сообщении клуба.
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Впервые Ершов появился в телеигре в 1977 году. Он не только стал одним из популярных знатоков поколения 70-х, но и считался одним из самых ярких участников за все время существования игры.
Создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет. Композитор всю жизнь проработал в детском доме, жил в обычной двухкомнатной квартире, а все деньги вкладывал в творчество. Именно он подарил слушателям такие хиты, как «Белые розы», «Розовый вечер», «Седую ночь» и другие известные песни. Кузнецова запомнили как очень талантливого, но по-своему несчастного человека. Предварительной причиной смерти Кузнецова назвали сердечный приступ. Семьи у музыканта не осталось.
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