Умер один из первых участников телеигры «Что? Где? Когда?» | 360°

Общество 08 ноября 2022, 05:32 Умер один из первых участников телеигры «Что? Где? Когда?» Один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Ершов умер после тяжелой болезни Pxhere

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Один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов умер после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сказано в Telegram-канале клуба.

Ершов ушел из жизни в минувшую пятницу 4 ноября. Мужчина тяжело и продолжительно болел.

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«4 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни один из первых знатоков телеклуба „Что? Где? Когда?“ Сергей Ершов», — сказано в сообщении клуба.

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Впервые Ершов появился в телеигре в 1977 году. Он не только стал одним из популярных знатоков поколения 70-х, но и считался одним из самых ярких участников за все время существования игры.

Создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет. Композитор всю жизнь проработал в детском доме, жил в обычной двухкомнатной квартире, а все деньги вкладывал в творчество. Именно он подарил слушателям такие хиты, как «Белые розы», «Розовый вечер», «Седую ночь» и другие известные песни. Кузнецова запомнили как очень талантливого, но по-своему несчастного человека. Предварительной причиной смерти Кузнецова назвали сердечный приступ. Семьи у музыканта не осталось.