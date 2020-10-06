Умер известный радиоведущий Рубен Акопян

Ведущий «Радио 7 на семи холмах» Рубен Акопян скончался в Москве. Он вел вечернее шоу «Однажды в городе».

«„Радио 7 на семи холмах“ с прискорбием сообщает, что не стало ведущего вечернего шоу „Однажды в городе“, нашего друга и коллеги Рубена Акопяна», — сообщили в пресс-службе Европейской медиагруппы.

Коллектив радиостанции выразил соболезнования в связи со смертью ведущего и признал, что это большая потеря для всей индустрии. Акопян работал на радио 25 лет. Его голос знали миллионы слушателей.

Рубен Акопян родился в 1972 году в Армении. Получил специальность учителя русского языка и литературы в Ереванском государственном университете.

Под последним постом в аккаунте Instagram Акопяна появляются сообщения друзей и поклонников ведущего, которые выражают соболезнования родным мужчины и не могут поверить в его смерть.

«О боже, только что услышала по радио о смерти! Да как же могут уходить из жизни такие светлые и жизнерадостные люди?» — написала одна из подписчиц.

Ранее стало известно о смерти ведущего шоу «Русское лото» Михаила Борисова. Ем был 71 год.