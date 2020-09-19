СМИ: ведущий «Русского лото» умер после госпитализации

UPD: сестра Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя агентства «Столото» сообщало, что в субботу 19 сентября, Борисову стало плохо на съемочной площадке во время записи программы.

В больницу его забрали врачи скорой помощи для проведения тщательного обследования.

По данным СМИ, во время транспортировки Борисова в больницу его состояние ухудшилось. Он пережил клиническую смерть. Врачи приняли решение ввести его медикаментозную кому.

Михаилу Борисову 71 год. В 2000 году ему присвоили звание Заслуженный деятель искусств России. Зрители его знают как ведущего программы «Русское лото», которую он вел 26 лет.