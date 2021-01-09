Умер последний из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников

«Исаака Марковича Халатникова не стало», — сказали в РАН.

Халатников был аспирантом легендарного физика Льва Ландау. Ученый обратил внимание на талантливого студента, когда тот сдал его знаменитый теоретический минимум. Вместе они разработали теорию сверхтекучести, проводили исследования по основам квантовой электродинамики.

В конце 40-х — начале 50-х годов вместе с коллегами Халатников делал расчеты для ядерного и термоядерного оружия. За это ему вручили Сталинскую премию.

После смерти учителя Халатников возглавил Институт теоретической физики имени Льва Ландау, который вошел в Академию наук СССР. Он занимался теорией относительности и космологии. Известность получила так называемая сингулярность Белинского — Халатникова — Лифшица, это решение уравнения гравитации Эйнштейна.

За свою жизнь Халатников получил множество наград и званий. Стал членом Академии наук и членом Лондонского королевского общества, учил студентов МФТИ и занимался журналом «Физика низких температур». Он воспитал поколения физиков, которые сегодня делают открытия в науке.

Его удостоили орденов и медалей за «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, Октябрьской революции, Отечественной войны второй степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак почета», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Имя Исаака Халатникова присвоили средней общеобразовательной школе №75, которая находится в Черноголовке. Именно в этом городе он прожил последние годы своей жизни.