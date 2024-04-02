Общество 02 апреля 2024, 10:44 Умер еще один член команды КВН «Одесские джентльмены» Второй член команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий умер в Одессе Freepik

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Не стало участника сборной КВН «Одесские джентльмены» Александра Теплицкого. Он умер в возрасте 62 лет, сообщила обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.

«Один за другим уходят Джентльмены», — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий», — написала она.

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Альперина добавила, что работала вместе с Теплицким в «Одесском вестнике» и указала на его красоту в молодости. О причинах смерти шоумена она не уточнила.

Команда КВН «Одесские джентльмены» становилась чемпионом Высшей Лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года. Благодаря неповторимому стилю сборной появился эстрадный театр «Клуб одесских джентльменов» в 1987 году. Спустя четыре года в эфир вышла юмористическая программа «Джентльмен-шоу». Участники команды также трудились над созданием передачи «Городок».

Накануне Альперина сообщила о смерти капитана команды Святослава Пелишенко. Ему было 72 года.