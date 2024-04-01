01 апреля 2024, 02:44
Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко
Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила журналист Сусанна Альперина в Telegram-канале.
«Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», — написала она.
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Журналистка принесла соболезнования родным и близким юмориста.
Святослав Пелишенко — кандидат физико-математических наук, был доцентом и преподавателем Одесского государственного университета. Но известен он в первую очередь как капитан университетской команды КВД «Одесские джентльмены», которая дважды побеждала в высшей лиге.
После перестройки работал в отделе юмористических программ на российском телевидении. В том числе он был автором программ «Городок», «Голубой огонек», «Юрмалина» и других.
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