Спорт 06 января 2024, 13:11 Двукратный чемпион мира по футболу Марио Загалло умер в 92 года Умер двукратный чемпион мира, бразильский футболист Марио Загалло www.imago-images.de / Global Look Press

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Получивший два кубка мира по футболу в качестве игрока и еще два как тренер бразильский футболист Марио Загалло скончался в возрасте 92 лет. Информацию об этом опубликовали на его официальной странице в Instagram*.

О причинах смерти известного спортсмена авторы поста не сообщили.

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«С огромным сожалением сообщаем о кончине нашего вечного четырехкратного чемпиона мира Марио Хорхе Лобо Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал и великий человек. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений», — отметили в публикации.

Загалло стал единственным бразильским футболистом, который принимал участие в четырех из пяти выигранных сборной страны чемпионатов мира. Два титула он завоевал в качестве игрока, еще два — в должности тренера.

На свой первый чемпионат мира Загалло попал в 1958 году. Он стал дублером Пеле. Из-за травмы легендарный футболист не смог выйти на поле. Но его сменщик показал, что играет ничуть не хуже. На следующем чемпионате Загалло снова привел сборную Бразилии к победе.

Болельщикам Загалло запомнился как один из самых харизматичных и суеверных игроков бразильского футбола. Спортсмен испытывал большую любовь к номеру 13 и везде искал эти заветные цифры.

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес объявил официальный семидневный траур в связи со смертью футболиста. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

«Бразильский футбол оплакивает смерть своей величайшей легенды — Марио Хорхе Лобо Загалло. Мы выражаем солидарность семье и болельщикам», — отметили в сообщении.

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