Умер директор Центра разведения леопардов Семенов | 360°

Общество 14 сентября 2022, 13:28 Поделиться Telegram

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Viber Умер директор Центра разведения леопардов Семенов Глава Минприроды Козлов сообщил о смерти директора Центра разведения леопардов Семенова WWF

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Скончался директор Центра разведения переднеазиатских леопардов в Сочи Умар Семенов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Умер Умар Семенов, папа для наших переднеазиатских леопардов. Легенда. Ужасная и невосполнимая утрата, скорблю», — написал он.

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Министр добавил, что узнал о смерти 51-летнего Семенова утром 14 сентября.

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«Еще в воскресенье мы виделись Умаром Аубекировичем, долго гуляли, разговаривали. А теперь мне сообщили эту ужасную новость», — продолжил Козлов.

Глава Минприроды заверил, что дело Семенова продолжится.

«Мы воплотим в жизнь все мысли и мечты Умара о развитии Центра восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Все, что он хотел и успел мне рассказать», — заключил Козлов.

Семенов возглавлял Центр разведения переднеазиатских леопардов с 2010 года. У него остались жена и трое детей.

Накануне стало известно о смерти прославленного французского режиссера Жан-Люка Годара, писал RT.

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