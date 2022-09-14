Умер директор Центра разведения леопардов Семенов | 360°

Все новости

Спецоперация

14 сентября 2022, 15:12

ВСУ обстреляли все крупные дороги, ведущие в Ясиноватую

Подмосковье

14 сентября 2022, 15:10

Новые «Точки роста» открылись в Богордском округе

Реклама

Подмосковье

14 сентября 2022, 15:06

Стелы «Населенный пункт воинской доблести» установят в трех селах в Волоколамске

Общество

14 сентября 2022, 15:05

Путин принес соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Мир

14 сентября 2022, 15:01

Цены на газ в ЕС выросли в 10 раз по сравнению с допандемийным периодом

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:51

Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю из Истры не попасть в черный список

Мир

14 сентября 2022, 14:49

Путин изначально не планировал посещать похороны Елизаветы II - Песков

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:46

Врачи МОНИКИ спасли мужчину с риском повторного инфаркта

Мир

14 сентября 2022, 14:43

«Отправьте счета в Москву». Глава Еврокомиссии ответила на критику депутата о росте цен

Общество

14 сентября 2022, 13:28

Умер директор Центра разведения леопардов Семенов

Глава Минприроды Козлов сообщил о смерти директора Центра разведения леопардов Семенова

Читать 360tv в

Скончался директор Центра разведения переднеазиатских леопардов в Сочи Умар Семенов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Умер Умар Семенов, папа для наших переднеазиатских леопардов. Легенда. Ужасная и невосполнимая утрата, скорблю», — написал он.

Реклама

Министр добавил, что узнал о смерти  51-летнего Семенова утром 14 сентября.

Реклама

«Еще в воскресенье мы виделись Умаром Аубекировичем, долго гуляли, разговаривали. А теперь мне сообщили эту ужасную новость», — продолжил Козлов.

Глава Минприроды заверил, что дело Семенова продолжится.

«Мы воплотим в жизнь все мысли и мечты Умара о развитии Центра восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Все, что он хотел и успел мне рассказать», — заключил Козлов.

Семенов возглавлял Центр разведения переднеазиатских леопардов с 2010 года. У него остались жена и трое детей.

Накануне стало известно о смерти прославленного французского режиссера Жан-Люка Годара, писал RT.

Животные

Экология

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама