Общество 15 ноября 2022, 01:58 Умер актер «Рабы любви» Александр Сайко Актер Александр Сайко умер в 73 года Pxhere

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Умер советский и российский актер театра и кино Александр Сайко. Ему было 73 года. Об этом рассказала его коллега артиста, член союза кинематографистов Алла Малкова. Сообщение о смерти Сайко она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

Актер ушел из жизни 13 ноября. Что стало причиной смерти, пока не ясно.

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Александр Сайко окончил ГИТИС. На экранах актер дебютировал в 1973 году, в картине «Московские каникулы». Дальше в его послужном списке были такие фильмы, как «Раба любви», «Ученик лекаря», «Красные колокола», «Борис Годунов» и многие другие.

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С 2016 года Сайко играл в спектаклях Московской драматической труппы «Блуждающие звезды». Также он был создателем и художественным руководителем театра «Русский дом».

В начале октября не стало известного советского певца и актера, заслуженного артиста России Леонида Шумского. Он ушел из жизни в 77 лет. Многим зрителям Шумской запомнился по роли в культовой советской картине «Отряд особого назначения». В фильме он исполнил роль Виктора Грачева.