Советский певец и актер Леонид Шумской скончался в возрасте 77 лет | 360°

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07 октября 2022, 17:51

Советский певец и актер Леонид Шумской скончался в возрасте 77 лет

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Известный советский певец и актер, заслуженный артист России Леонид Шумской умер на 78-м году жизни. Об этом сообщила «Российская газета».

Многим зрителям Шумской запомнился по роли в советской картине «Отряд особого назначения», где он сыграл Виктора Грачева.

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Причина смерти актера пока не называется, написало utro.ru.

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