Умер актер из «Убойной силы» Андрей Егоров

Актер театра и кино Андрей Егоров скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу Центрального театра Российской армии.

Актер получил известность благодаря ролям в таких сериалах, как «Убойная сила», «Смерш», «Дальнобойщики», «Оптимисты», «Маргарита Назарова», «По ту сторону смерти» и другим. В театре Российской армии он прослужил более 25 лет. Среди наиболее ярких образов, воплощенных Егоровым на театральной сцене, — Мольер и Николай II.

«Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата. О месте и времени прощания будет объявлено дополнительно», — отмечается в сообщении.

Ранее народный артист России Иван Краско впервые высказался о смерти своего сына Андрея, который скончался 15 лет назад.

«Мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши», — признался актер.