Общество 22 февраля 2024, 13:00 Уличным экспозициям в Москве исполнилось 10 лет Сергунина: около 115 уличных выставок прошло в Москве в 2023 году Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

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В прошлом году в Москве прошло примерно 115 уличных выставок, которые привлекли свыше семи миллионов посетителей. Они традиционно проходят на 18 локациях в центре города, включая Арбат и Чистопрудный бульвар, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках уличных экспозиций прохожие столицы могут увидеть работы молодых художников, ставших победителями конкурса «Наследие моего района», картины, фотографии метрополитена, портреты работников городских организаций и другие интересные изображения.

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«В последние годы были открыты экспозиции, посвященные, например, волонтерскому движению столицы, реставрации исторических зданий, юбилеям со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, актрисы Инны Чуриковой и писателя Корнея Чуковского», — отметила Сергунина.

У многих стендов размещают QR-коды, ведущие на веб-страницы с дополнительной информацией о представленных материалах. Это позволяет москвичам и гостям столицы по-новому воспринимать город.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года.