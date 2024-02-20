20 февраля 2024, 17:12
Москвичей пригласили на фестиваль русского стиля
«Выставочные залы Москвы» проведут фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века»
Объединение «Выставочные залы Москвы» проведет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который предоставит артистам различных направлений — от художников и дизайнеров до модельеров и музыкантов — пространство для рефлексии и новаторского осмысления концепта русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года, сообщил столичный департамент культуры.
«Кураторы проекта постарались отметить ярких представителей всех поколений, которые определяли и продолжают определять направления развития русского стиля в современной культуре», — добавили в ведомстве.
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Специалисты творческих профессий продемонстрируют свое понимание концепта русского стиля. В рамках фестиваля жители и гости Москвы смогут ознакомиться с несколькими экспозициями.
Так, 22 февраля галерея «На Шаболовке» в сотрудничестве с Музеем Театра кукол имени С. В. Образцова представит выставку «Биомеханика Мейерхольда. Актер. Кукла», раскрывающую секреты оживления персонажей на сцене и процесс создания театральных кукол.
Выставка «Русский стиль. Текстильные истории» ждет посетителей с 29 февраля в галерее «Нагорная». Зрители увидят реализованные в одежде мотивы живописи Кандинского, лоскутные проекты и уникальные принты.
Проект «Екатерина Смирнова. Литография» будет доступен с апреля по май в галерее «Китай-город». Посетителям продемонстрируют литографии, офорты и ксилографию с городскими пейзажами.
С 11 октября по 3 ноября там же пройдет выставка картин Клары Голицыной, которая работает в разных направлениях, от реализма до постмодерна.
Кроме того, творческие мастер-классы пройдут в парке Горького в Москве. Гости посетят занятия по лепке, керамическую мастерскую, научатся сервировать стол и готовить оригинальные блюда.
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