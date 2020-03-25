Вывозить из России спецпоездом будут только тех украинцев, кто захочет

МИД РФ внесло ясность по поручению оперативного штаба о вывозе украинских граждан спецпоездом. Оно не предполагает депортацию украинцев. Людей будут вывозить на добровольной основе.

Об этом сообщили во вторник в ведомстве, пишет ТАСС.

«В связи с обращениями, с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение оперштаба организовать вывоз украинских граждан на Украину депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — сообщили в министерстве.

Ранее после заседания оперативного штаба было опубликовано поручение на сайте правительства России. В нем указывалось, что Минтранс совместно с МВД России, Роспотребнадзором и ФСБ должен вывезти украинских граждан из России, а россиян — вернуть с Украины на родину.