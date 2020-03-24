Россиян вывезут с Украины из-за коронавируса. Украинцев отправят на родину

Помимо Украины, Минтранс также должен вывезти россиян из всех стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Рейсы будут организованы во все московские аэропорты. Если будет необходимо — для того, чтобы вывезти граждан России, привлекут авиацию Минобороны, МЧС и Управления делами президента.

Также среди поручений правительства — запрет ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров. Кроме того, в России запретят курить кальяны в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

До 30 апреля в Петербурге запретили плановую госпитализацию и прием в поликлиниках.

Женщинам посоветовали пока не планировать беременность — неизвестно, как коронавирус может повлиять на деторождение.