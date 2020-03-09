Украинский разведчик признал Донбасс потерянным навсегда

Донбасс потерян для Киева безвозвратно. В республиках уже выросло поколение детей, которое воспитано на героизме ополченцев. Жителей непокоренных республик нужно отпустить в Россию. Об этом заявил украинский журналист, осужденный в ДНР за шпионаж, Станислав Асеев.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — сказал Асеев в интервью украинскому «Пятому каналу». Бывший пленный поделился своими впечатлениями в рамках программы «Рандеву».

По словам Асеева, в Донбассе уже выросло целое поколение детей, которых воспитали на других ценностях, отличных от тех, что проповедуют на Украине. Даже в школах и вузах Донбасса изучают подвиги ополченцев и считают их героями.

Население Донбасса, выходит, Украине не нужно, добавил журналист. По этой причине всех, кто чувствует и считает себя русским, а также участников вооруженного конфликта нужно вывезти в Россию. Потом Киев получит контроль над границей между Украиной и Россией и жизнь наладится. Впрочем, сам журналист тут же признал, что такой сценарий — фантастика и несбыточные мечты.

«Россия должна забрать себе тех, кто считает себя русскими», — подчеркнул гость программы.

Украина тем временем ужесточила правила выезда своих граждан в Россию. Начиная с 1 марта пересечь украино-российскую границу укаинцы могут только при предъявлении биометрического загранпаспорта. Те граждане Украины, что постоянно живут и работают в России, могут въехать назад на родину по старым документам, а вот выезжать обратно из Украины им придется уже по новым правилам. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем признал, что его страна — это «дырявое судно».