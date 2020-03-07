«Так и живем»: Зеленский назвал Украину дырявым судном

Несмотря на все предвыборные обещания, ситуация на Украине все еще оставляет желать лучшего. Сам Зеленский называет свое президентство судном с пробоинами. При этом он утверждает, что страна еще не пошла ко дну.

«Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — заявил президент Украины Владимир Зеленский газете The Guardian.

Британские журналисты отметили, что эти слова звучат так, будто Украина тонет. На это глава Киева возразил: «Но мы не тонем!»

Зеленский уже не первый раз делает подобные сравнения относительно своей страны. В конце февраля он заявил, что Украина похожа на одну из стран Европы эпохи Средневековья. Президент находится у власти чуть меньше года. На выборах за него отдали свои голоса 73,22% населения.

В феврале 2020-го Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев и выяснил, что положительно к Зеленскому относятся только 47% граждан. Этот показатель за два месяца упал на 13%. Негативную оценку украинскому главе дали 24% опрошенных.