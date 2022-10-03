Украинский язык может остаться в статусе официального в Запорожье | 360°

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Украинский язык может остаться в статусе официального в Запорожье

Глава администрации Запорожья Рогов: украинский язык в регионе не запретят

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В Запорожской области не станут запрещать украинский язык. Он может остаться в статусе официального, как в Крыму, рассказал ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Это решение будет еще приниматься, но, наверное, мы пойдем по пути Крыма, официальным языком [украинский] останется, никто запрещать его не будет. Кто хочет учиться на нем, пусть учится, собирают заявления, смогут получать образование на украинском», — отметил Рогов.

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Он добавил, что при этом именно русский язык останется объединяющим.

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С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. За то, чтобы оказаться в составе России, проголосовало абсолютное большинство жителей этих регионов. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, их присоединение к РФ спасет миллионы людей от геноцида и позволит вместе строить планы на будущее.

Обстановка в Запорожье

Запорожье

Референдум в Запорожской области 2022

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