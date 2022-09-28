Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области спасут людей от геноцида — Володин | 360°

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Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области спасут людей от геноцида — Володин

Спикер Госдумы Володин: референдумы Донбассе, Запорожье и Херсонской спасут миллионы людей

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Прошедшие референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России помогут спасти миллионы людей от геноцида. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Принятое решение спасет миллионы людей от геноцида и даст нам возможность вместе строить планы на будущее», — написал политик.

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В период с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вступлении в состав России. Решением абсолютного большинства голосов эти регионы решили продолжить свою жизнь вместе с РФ.

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Ряд западных стран заявил о том, что не признает референдумы. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, референдум оказался полностью фиктивным. Также он подчеркнул, что немецкие власти продолжат поддерживать украинскую армию.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что после проведения голосования России закончит специальную операцию и начнет контртеррористическую.

Референдумы о присоединении к России

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