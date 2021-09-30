Украинский адвокат Монтян ударила польского эксперта в лицо

Ударом по лицу в прямом эфире федерального телеканала завершилось выступление польского политолога. Гостю студии досталось от украинского адвоката Татьяны Монтян, посчитавшей слова Якуба Корейбы оскорбительными. Видеозапись скандала разместил в своем YouTube Первый канал.

Конфликт разгорелся во время эфира программы «Время покажет». Гости студии обсуждали острые вопросы, и, когда речь зашла о ситуации в Донбассе, адвокат Татьяна Монтян спросила ведущих, может ли она ударить Корейбу.

Тот несколько раз перебивал выступавших, а украинский эксперт посчитала, что политолог из Польши смеется над пострадавшими жителями Донбасса. Дискуссия между собеседниками продолжилась, и в какой-то момент Корейба и Монтян оказались рядом. Между ними поспешил встать ведущий программы, но женщина сумела извернуться и ударить Якуба Корейбу по лицу.

Это уже не первый случай, когда польский политолог оказывается в центре скандальной ситуации. В декабре 2018 года во время эфира «Вечера с Владимиром Соловьевым» поляк поднял крик и стал размахивать руками. В итоге другой эксперт, Дмитрий Куликов, не выдержал и бросил в Корейбу стакан. Он тогда не пострадал.