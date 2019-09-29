Украинские журналисты кощунственно отозвались на смерть Захарова

Аркадий Бабченко и Сергей Иванов цинично отозвались о смерти Марка Захарова. По их мнению, уход из жизни великого режиссера не заслуживает внимания.

Бабченко назвал российского режиссера «очередным сдохшим холуем» и «художественным лизоблюдом из Залесья». Он пожелал Захарову «земли стекловатой», добавив еще несколько непечатных выражений. В этой же записи Бабченко подчеркнул что он уже «полностью украинизировался».

Другой журналист, бывший сотрудник одного из ведущих украинских телеканалов «1+1» Сергей Иванов заявил, что творчество Захарова — это отвратительная патока для «всеядных советских рабов». Поэтому, считает Иванов, режиссера нельзя считать талантливым. Его уход из жизни, по мнению Иванова, является совершенно логичным.

Бабченко стал широко известен после инсценировки собственной смерти. Якобы его однажды нашли в Киеве застреленным у дверей собственной квартиры. Киевские власти тут же обвинили в убийстве Москву. На следующий день Бабченко предстал перед журналистами живым и здоровым.

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Сейчас перебежчик более известен тем, что большинство своих сообщений подписывает словами «а вот мой яндекс-кошелек», что острословы в итоге сократили до АВМЯК. К слову, на смерть российского коллеги, руководителя радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Бабченко отозвался так же цинично. Он сказал, что эта новость подарила ему «хоть какую-то радость».

Режиссер Марк Захаров умер 28 сентября в Москве. Прощание с ним состоится на главной сцене «Ленкома» — театра, в котором режиссер проработал с 1973 года.