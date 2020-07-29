Украина пожаловалась на парад в Севастополе в ООН

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил генеральному секретарю организации письмо с жалобой на проведение морского парада в Крыму.

В обращении представители Украины назвали Севастополь «оккупированным» городом, а проведение в нем морского парада в честь дня ВМФ — «нарушением норм международного права», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинформ».

По мнению Кислицы, такие мероприятия противоречат законодательству Украины и резолюциям Генассамблеи ООН. Россия якобы специально проводит парад, провоцируя нарастание напряженности между двумя странами.

Ранее российское посольство получило ноту протеста министерства иностранных дел Украины из-за военно-морского парада в Севастополе. Киев передавал России ноту протеста, касающуюся парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российские дипломаты назвали украинское заявление «порожденным извращенным восприятием реальности».

Военно-морской парад в Севастополе состоялся 26 июля — в день ВМФ России. В мероприятии приняли участие порядка 50 кораблей, а также авиация. На воде прошла акция «Бессмертный полк».