Показательные морские бои, салюты и авиашоу. Как прошли парады в честь Дня Военно-морского флота России

Каждый год в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского флота. В разных городах России (и не только) в этот день проходят парады. «360» собрал самые яркие моменты празднования.

Главный военно-морской парад традиционно проходит в Санкт-Петербурге. Состоялся он там и в этот раз. Его посетил президент, совершив объезд линии боевых кораблей на катере. В качестве бонуса зрители увидели еще и авиашоу.

Из-за разницы часовых поясов первым профессиональный праздник отметил Тихоокеанский флот во Владивостоке — в бухте Золотой Рог. Но основные действия развернулись в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском, где экипажи боевых кораблей показали навыки разоружения морских мин, обезвреживания вражеских подлодок, а также освобождения судов, захваченных пиратами.

Источник фото: Минобороны РФ

Первый в своей истории парад Военно-морского флота принял в этом году город Каспийск в Дагестане. Здесь зрители также увидели несколько показательных морских боев.

Красочный парад прошел и в Севастополе. Помимо всего прочего, на берегу состоялось театрализованное представление, а на воде прошла акция «Бессмертный полк». Всего в празднике приняло участие около 50 боевых кораблей, а также авиация. Программу открыли выстрелом из старинной пушки, восстановленной по 200-летним чертежам.

Естественно, без парада не осталась и главная военно-морская база Северного флота — город Североморск. Правда, из-за статуса закрытого округа посмотреть его можно было разве что в телетрансляции. Одним из ключевых эпизодов стала показательная боевая высадка на побережье десантников при поддержке катеров и авиации.

Российских моряков в этот день поздравили не только на родине. Морской парад прошел также у берегов сирийского города Тартус. В мероприятии приняли участие девять российских боевых кораблей, а также два ракетных катера, принадлежащих ВМС Сирии.